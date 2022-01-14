Спортивный директор "Спартака" Каттани считает, что Федун на 100% разбирается в футболе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун досконально знает футбольную специфику. Такое мнение на пресс-конференции высказал спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

Итальянец занял пост спортивного директора московского клуба 21 декабря.

"Не знаю, чья идея была пригласить меня. У меня была встреча с господином Федуном и с Заремой Салиховой. С моей точки зрения, есть семья владельцев клуба, но есть много мелочей и проблем, с которыми мне неудобно обращаться к господину Федуну. Он платит мне за то, чтобы я решал эти проблемы", - сказал Каттани.

На вопрос разбирается ли Федун в футболе, Каттани ответил: "Да, на 100%".

Каттани 40 лет, ранее он возглавлял отдел скаутов французского ПСЖ, работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров на счету команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.