Сборная России по хоккею начнет предолимпийский сбор 17 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет сбор перед Олимпийскими играми в Пекине в подмосковном Новогорске, который начнется 17 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Да, сборы начнутся в Новогорске с 17 января", - сказал собеседник агентства.

Также пресс-служба сообщила, что расширенный состав сборной России будет объявлен 17 января. Ранее сообщалось, что сбор национальной команды должен был начаться 20 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.