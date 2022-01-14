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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России по хоккею начнет предолимпийский сбор 17 января

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет сбор перед Олимпийскими играми в Пекине в подмосковном Новогорске, который начнется 17 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Да, сборы начнутся в Новогорске с 17 января", - сказал собеседник агентства.

Также пресс-служба сообщила, что расширенный состав сборной России будет объявлен 17 января. Ранее сообщалось, что сбор национальной команды должен был начаться 20 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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