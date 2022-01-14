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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

Вторыми стали россияне Александра Степанова и Иван Букин
Никита Кацалапов и Виктория Синицина Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов и Виктория Синицина
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

Синицина и Кацалапов набрали 87,89 балла. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции (73,32).

26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019).

Степановой 26 лет, Букину 28 лет, они являются серебряными призерами чемпионата Европы (2019). Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020).

Произвольный танец дуэты представят 15 января.

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