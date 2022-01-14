Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

Синицина и Кацалапов набрали 87,89 балла. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции (73,32).

26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019).

Степановой 26 лет, Букину 28 лет, они являются серебряными призерами чемпионата Европы (2019). Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020).

Произвольный танец дуэты представят 15 января.