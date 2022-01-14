Степанова и Букин отметили отличное качество льда на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин были рады увидеть хорошее качество льда на чемпионате Европы в Таллине. Об этом они рассказали журналистам.

Фигуристы получили за ритм-танец 86,45 балла и занимают второе место.

"Мы сегодня впервые на этом льду, все время были на тренировочном. Очень хороший лед, хорошее качество, теплая атмосфера на трибунах, хотя зрителей не так много, как хотелось бы. Проблемы со здоровьем уже давно закончились, мы уже давно работаем в полном объеме с полными силами", - сказала Степанова.

Произвольный танец дуэты исполнят 15 января.