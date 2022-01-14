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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Кацалапов сообщил, что на чемпионате Европы его не беспокоит травма спины

Танцор вместе с партнершей Викторией Синициной лидирует на турнире после исполнения ритм-танца

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Чемпиона мира в танцах на льду Никиту Кацалапова больше не беспокоит травма спины, из-за которой он со своей партнершей Викторией Синициной был вынужден сняться с произвольной программы на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

Сининцина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после исполнения ритм-танца.

"Отлично, - ответил Кацалапов на вопрос о травме спины. - Надеюсь, это единственный и последний вопрос про спину".

Произвольный танец фигуристы представят 15 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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