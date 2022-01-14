Фигуристы Кацалапов и Букин рассказали о внутренней конкуренции на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов и действующий чемпион России Иван Букин сошлись во мнении о внутренней конкуренции российских танцоров на чемпионате Европы - все работают, все идут к своей цели. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на европейском первенстве, проходящем в Таллине.

Кацалапов в паре с Викторией Синициной выиграл ритм-танец. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин, третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции.

"Это абсолютно адекватная борьба, - сказал Кацалапов. - Мы не видели, к сожалению, выступления Саши [Степановой] и Ивана [Букина], но уверены, что ребята катались очень хорошо. У всех путь непростой, мы движемся наверх, и это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира, все замечательно".

Букин отметил: "Каждая команда работает, каждая команда идет вперед. Все движутся к своей цели, и конкуренция - отличный мотиватор. Что мы работаем, что ребята - они максимально выкладываются. Будет интересно".

Произвольный танец фигуристы представят 15 января.