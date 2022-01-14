Фигуристка Синицина призналась, что хочет брюки с леопардовым принтом, как у Кацалапова

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, что ее настолько вдохновляет леопардовый принт на новых брюках партнера Никиты Кацалапова, что она готова ходить в таких же.

"Если это ярко, цветасто, то это слишком, наверное, а черное - это не так заметно. Я прямо влюбилась в них, я хочу такие же штаны", - рассказала Синицина журналистам.

"Почему леопардовый принт? Год Тигра, вы же знаете, - рассказал Кацалапов. - Перед тем, как начать делать костюмы, мы смотрим Fashion week, там было очень много костюмов с леопардовым принтом, такое мало кто берет, а мне нравится".

На просьбу журналистов рассказать о стоимости костюмов, Кацалапов отшутился: "Миллион долларов".

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, набрав 87,89 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третье место занимают представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции (73,32).