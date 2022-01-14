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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР отметила хорошее катание Ивана Букина

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна результатами российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Победу в ритм-танце в пятницу одержали российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На втором месте расположились россияне Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут восьмыми.

"Обычно Синицина и Кацалапов имеют больший отрыв от Букина и Степановой. Сегодня Ваня очень хорошо катался. Это было замечено судьями. Всего один балл отрыва. По-моему, спортсмены довольны, тренеры довольны. Мы тоже довольны", - сказала Тарасова.

Чемпиона Европы завершится 16 января.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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