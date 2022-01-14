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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Синицина считает, что соцсети помогают фигуристам раскрываться как личностям

Вместе с тем спортсменка отметила, что активное пребывание в социальных сетях занимает много времени

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина считает, что активность в соцсетях помогает фигуристам раскрываться как личности. Таким мнением Синицина поделилась с журналистами после выступления с ритм-танцем на чемпионате Европы в Таллине.

Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца, набрав 87,89 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третье место занимают представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции (73,32).

"Соцсети - это очень классно, правильно, и мы с Никитой стараемся, пытаемся вести онлайн соцсети, - рассказала Синицина. - Поэтому это очень правильный подход - люди нас знают только так, как видят нас со стороны, а хочется раскрываться как личности. Но это занимает большое количество времени, не всегда хватает на это сил".

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