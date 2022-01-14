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Олимпиада-2022 в Пекине

Васильев: биатлонистка Резцова имеет предпосылки для завоевания медалей на Олимпиаде

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова имеет хорошие шансы на завоевание медалей в личных гонках на Олимпийских играх, если сохранит к соревнованиям текущую форму. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В пятницу российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Резцова стала третьей в эстафетной гонке 4x6 км на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

"Говорить о медалях Резцовой на Олимпиаде рано, потому что до Игр еще достаточно много времени, - сказал Васильев. - Но предпосылки к этому есть. Она находится весь сезон в приличной форме. Если она сохранит эту форму до Олимпиады, то вполне вероятно, что она может оказаться на личном подиуме".

Резцова является лидером российской команды в нынешнем сезоне. В общем зачете Кубка мира она занимает девятое место.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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