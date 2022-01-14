Жулин оценил перспективы Синициной и Кацалапова на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалапову, выступающим в танцах на льду, придется непросто на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Александр Жулин.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы в Таллине, набрав 87,89 балла. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Серебряные призеры Олимпийских игр и четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приняли решение сняться с первенства в связи с опасениями заразиться коронавирусом в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

"Ребята молодцы, очень хороший прокат сегодня показали, понравилась скорость. Оценками доволен, но чувствуется приближение Олимпиады, и никому сильные Синицина и Кацалапов особо не нужны. Всегда хочется большего, все же понимают, что здесь нет французов. Никто нам просто так ничего отдавать не будет, надо бороться", - сказал Жулин.

Произвольный танец дуэты представят 15 января. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.