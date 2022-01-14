Футболист "Баварии" Дэвис пропустит несколько недель из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Канадский футболист германской "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит несколько недель из-за обнаруженного миокардита. Об этом пресс-службе клуба рассказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

Ранее канадский защитник был внесен в ковид-протокол команды.

"При обследовании, которое мы проводим с каждым игроком, инфицированным коронавирусом, мы обнаружили признаки миокардита. В настоящее время он не тренируется. Он не будет доступен даже в ближайшие несколько недель. Этот миокардит не так уж опасен на УЗИ, восстановление займет некоторое время", - сказал Нагельсманн.

Дэвису 21 год, он начинал свою карьеру в Канаде в Главной лиге футбола (MLS) в клубе "Ванкувер". Дэвис выступает за "Баварию" с 2019 года, провел за клуб 107 матчей, забил пять голов и отдал 18 результативных передач. В составе команды стал победителем Лиги чемпионов и три раза выигрывал чемпионат Германии. В составе сборной Канады провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

"Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, после 18 туров у команды 43 очка. Следующий матч клуб проведет в гостях против "Кёльна" 15 января.