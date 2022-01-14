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Олимпиада-2022 в Пекине

Пять хоккеистов московского "Динамо" вызваны в сборные перед Олимпиадой

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пять хоккеистов московского "Динамо" получили вызов в сборные команды перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги в связи с коронавирусом досрочно ушел на перерыв.

"Вызов получили Вадим Шипачев, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, а также в сборную Швеции - Андре Петерссон и Оскар Линдберг", - рассказал источник.

Сбор команды России в подмосковном Новогорске начнется 17 января. В этот же день будет назван расширенный состав команды на Олимпиаду, окончательный состав объявят 23 января.

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