Три хоккеиста "Металлурга" вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Металлурга" защитники Артем Минулин и Егор Яковлев, а также форвард Андрей Чибисов получили вызовы в команду России на подготовительный сбор перед Олимпиадой. Об этом ТАСС сообщил источник.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги в связи с коронавирусом досрочно ушел на перерыв. "Металлург" занимает второе место в таблице Восточной конференции.

"Минулин, Яковлев и Чибисов получили вызов в сборную России", - сказал источник.

Все трое хоккеистов выступали на Кубке Первого канала. Также в сборную Финляндии вызван вратарь "Металлурга" Юхо Олкинуора, в шведскую команду - нападающий Линус Виделль и защитник Линус Хультстрём, в сборную Канады - форвард Филипп Майе.

Сбор команды России в подмосковном Новогорске начнется 17 января. В этот же день будет назван расширенный состав команды на Олимпиаду, окончательный состав объявят 23 января. Мужской олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля.