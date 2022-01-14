Российский нападающий "Сент-Луиса" Бучневич попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 14 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Павел Бучневич попал в ковид-протокол лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянин был отправлен на карантин и пропустит минимум пять дней. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

В пятницу в матче против "Сиэтла" (2:1) он отличился одной заброшенной шайбой с передачи российского нападающего Ивана Барбашева и был признан третьей звездой матча.

Бучневичу 26 лет, он был выбран на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 75-м номером командой "Нью-Йорк Рейнджерс", в которой выступал с 2016 по 2021 год. В июле 2021 года хоккеист подписал контракт с "Сент-Луисом". В сезоне-2021/22 Бучневич провел 34 матча и набрал 35 очков (14 голов + 21 передача).