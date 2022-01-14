ЦСКА обыграл АСВЕЛ в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 90:83 обыграл французский АСВЕЛ в матче 21-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 2 693 зрителей.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Дэниэл Хэкетт, набравший 27 очков. Защитник преодолел отметку в 2 000 очков в Евролиге. У АСВЕЛа больше всех очков в матче на счету Маркос Найта (16).

ЦСКА одержал 12-ю победу при семи поражениях, армейцы занимают пятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ идет на десятом месте, команда одержала восемь побед при десяти поражениях.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с итальянским "Миланом" 21 января. АСВЕЛ 18 января примет "Монако".