Руководство клуба МХЛ "Сарматы" уволило главного тренера Громилина

ТАСС, 14 января. Руководство клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Сарматы" из Оренбурга уволило главного тренера Владимира Громилина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Громилин по ходу гостевого матча с "Тюменским Легионом" давал указания игроку "Сарматов" Егору Разумняку. Хоккеист, не дослушав наставника, кивнул и отвернулся на лед, после чего получил удар ногой от тренера. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Сарматов".

Ранее МХЛ выступила с заявлением, что считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Громилина мер дисциплинарного взыскания. Специалист возглавлял "Сарматов" с 2019 года.

Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Стулов.