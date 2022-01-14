Рожков: состоялась предварительная регистрация российской делегации на Паралимпиаду

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Состоялась предварительная регистрация российской делегации для участия в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась предварительная регистрация российской делегации для участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. По итогам регистрации оргкомитет Игр подготовит и отправит в ПКР аккредитационные карточки для членов делегации" - сообщил Рожков.

"Окончательный состав российской команды будет утвержден на заседании исполкома ПКР до 18 февраля. Также до 18 февраля мы направим в оргкомитет Игр спортивные технические заявки на участие в соревнованиях по всем видам спорта. 19 февраля Международный паралимпийский комитет подтвердит нам соответствие российских спортсменов критериям для участия в Играх 2022 года, включая выполнение требований по антидопинговому тестированию. Регистрация делегации на Паралимпийские игры 2022 года состоится 21 февраля", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.