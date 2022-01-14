Фигурист Семененко заявил, что отдал все силы для попадания на Олимпиаду в Пекине

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко отдал все силы, чтобы попасть в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине, но остался недоволен своим прокатом произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине. Об этом он сообщил журналистам.

Семененко получил по сумме двух программ 260,00 баллов и занял пятое место.

"Плохое настроение, по прокату все видели. Я баллы соперников не видел. После проката понял, что могло быть и лучше. Все, кто выступает, думают об Олимпиаде, но старался настраиваться на прокат", - сказал Семененко.

"Короткая программа получилась, произвольная - нет. Не знаю, наработал на Олимпиаду или нет, но все силы для этого отдал", - отметил он.

Чемпионат Европы завершится 16 января.