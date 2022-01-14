Фигурист Мозалев не считает, что сделал максимум для попадания на Олимпиаду

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев не смог сделать для попадания на Олимпийские игры все, что хотел. Об этом фигурист рассказал журналистам.

На чемпионате Европы в Таллине Мозалев лидировал после короткой программы, но в итоге занял четвертое место.

"Расстроен, конечно, что даже не попал в тройку, хотя прокатал, не считая ошибки на сальхове в каскаде, в принципе, неплохо. На чемпионате России не отжег, здесь в каскаде вылетел сальхов плюс третий повтор тройного прыжка, - рассказал Мозалев. - Сейчас буду дальше работать, совершенствоваться. Конечно, я хочу на Олимпиаду, все решать будет федерация [фигурного катания на коньках России], но я не считаю, что все сделал для этого, точнее сделал для этого не все, что хотел".