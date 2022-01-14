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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова подвела итоги соревнований в мужском одиночном катании на чемпионате Европы

В пятницу россиянин Марк Кондратюк занял первое место на континентальном первенстве
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Главным результатом выступлений российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине является победа Марка Кондратюка. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В пятницу Кондратюк выиграл чемпионат Европы. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль, третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев. Россияне Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места соответственно.

"Хочется сказать только одно: наш мальчик Марк Кондратюк стал чемпионом Европы!" - сказала Тарасова.

Чемпионат Европы завершится 16 января.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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