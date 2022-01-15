Сборная Марокко вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 14 января. Сборная Ганы сыграла вничью с командой Габона со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, по итогам этой встречи сборная Марокко вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Камеруне.

В составе сборной Ганы гол забил Андре Айю (18-я минута), за команду Габона отличился Джим Аллевина (88).

Команды представляют группу C. В пятницу в другом матче квартета сборная Марокко обыграла представителей Коморских островов (2:0). Команда Марокко возглавляет группу, набрав 6 очков в двух матчах, за ней следуют команды Габона (4), Ганы (1) и Коморских островов (0). Следующий матч марокканцы проведут 18 января против сборной Габона, команда Ганы в этот же день сыграет со сборной Коморских островов.

В матчах группы B сборная Малави одержала победу над командой Зимбабве (2:1), команды Сенегала и Гвинеи сыграли вничью (0:0). Сенегальцы возглавляют квартет, набрав 4 очка в двух матчах, далее идут сборные Гвинеи (4), Малави (3) и Зимбабве (0).

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.