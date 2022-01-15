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Кубок африканских наций

У футболиста сборной Габона Обамеянга возникли проблемы с сердцем после ковида

Игрок заразился коронавирусом 6 января, когда прибыл в расположение национальной команды
Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг AP Photo/Sunday Alamba)
Описание
Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг
© AP Photo/Sunday Alamba)

ТАСС, 15 января. Футболист сборной Габона и английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг столкнулся с проблемами с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Габона.

Обамеянг заразился коронавирусом 6 января, когда прибыл в расположение сборной Габона. По решению Африканской конфедерации футбола форвард, а также игроки сборной Габона Марио Лемина и Аксель Мейе не принимали участие в матче второго тура Кубка африканских наций со сборной Ганы.

Обамеянгу 32 года, за "Арсенал" форвард выступает с 2018 года. В составе лондонского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также финалистом Лиги Европы. Ранее футболист играл за германскую "Боруссию" из Дортмунда, французские "Сент-Этьен", "Лилль", "Дижон", "Монако" и итальянский "Милан".

В составе сборной Габона Обамеянг провел 72 матча, забив 30 голов. Он является капитаном национальной команды.

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