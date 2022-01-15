"Флорида" разгромила "Даллас" в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков из 30

ТАСС, 15 января. "Флорида" победила "Даллас" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Густав Форслинг (4-я минута), Энтони Даклер (9), Картер Верхаге (26), Джонатан Юбердо (27), Сэм Беннетт (33, 36, 56). У "Анахайма" отличился Роопе Хинтц (42). Российский нападающий "Флориды" Максим Мамин результативными действиями не отметился.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 по своим воротам.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб "Далласа" принял решение заменить вратаря. Вместо Джейка Оттингера вышел россиянин Антон Худобин.

"Флорида" с 55 очками в 37 играх занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" набрал 38 очков в 34 матчах и идет шестым в таблице Центрального дивизиона. Следующий матч "Флорида" проведет дома против "Коламбуса" 16 января, в этот же день "Даллас" на выезде сыграет с "Тампой".