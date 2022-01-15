"Колорадо" победил "Аризону" в матче НХЛ, Просветов отразил 44 броска

ТАСС, 15 января. "Колорадо" обыграл "Аризону" после серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (5-я минута), Тайсон Йост (13), Андре Бураковски (42). У "Аризоны" отличились Клейтон Келлер (18), Йохан Ларссон (27), Шейн Гостисбеер (41). Победный буллит забросил Назем Кадри.

Нападающие "Колорадо" Максим Мальцев и Валерий Ничушкин, а также защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отличились.

Ворота "Аризоны" защищал российский голкипер Иван Просветов. Он отразил 44 броска из 47.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Колорадо" с 49 очками в 34 играх занимает второе место, "Аризона" с 20 очками в 35 встречах идет восьмой. Следующий матч команды проведут друг против друга 16 января, встреча пройдет в Финиксе, штат Аризона.