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У американской теннисистки Крис Эверт диагностирован рак

Заболевание выявлено на начальной стадии

ТАСС, 15 января. Победительница 18 турниров Большого шлема американка Крис Эверт больна раком яичников. Об этом бывшая теннисистка сообщила в Twitter.

"Я хочу сообщить, что у меня диагностирован рак яичников первой стадии. Мне очень повезло, что врачи обнаружили это на ранней стадии, и я надеюсь на позитивные результаты своей химиотерапии", - написала Эверт.

Эверт 67 лет, она завершила профессиональную карьеру в 1989 году. Американка рекордные семь раз становилась победительницей Открытого чемпионата Франции, также она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды - турнир в Уимблдоне и шесть раз - Открытый чемпионат США. Всего она выиграла 157 турниров в одиночном разряде и 32 в парном.

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