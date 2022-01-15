Москвина рассказала, что не была на 100% уверена в победе Мишиной и Галлямова в Таллине

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тамара Москвина, которая тренирует Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, не была уверена на 100% уверена в победе учеников в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

В четверг весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар заняли спортсмены из России. Победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Мишина и Галлямов (239,82 балла). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими - победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский (227,23). Победителей и бронзовых призеров чемпионата Европы тренирует Москвина, Тарасова и Морозов в олимпийском сезоне тренируются под руководством Максима Транькова и команды Этери Тутберидзе.

"Спорт - это достаточно рискованное мероприятие, - сказала Москвина. - Поэтому быть на 100% уверенной нельзя ни в чем. Мы готовим спортсменов для того, чтобы они могли безошибочно кататься, но очень много факторов могут повлиять на результат. Поэтому мы работаем, верим, надеемся, готовим спортсменов. А как пройдет соревнование, мы видим только на табло после окончания катания всех участников".

Чемпионат Европы завершится 16 января.