Семин: Каттани должен приложить максимум усилий, чтобы "Спартак" конкурировал с "Зенитом"

ТАСС, 15 января. Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани должен приложить максимальные усилия, чтобы навязать конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за победу в чемпионате России. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.

Итальянец сменил на посту спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова, который покинул клуб в начале августа 2021 года.

"Каттани сделал сильное заявление. Если он сказал, что готов составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за титул, значит он должен работать не покладая рук. Сможет ли "Спартак" приблизиться к "Зениту"? Не уверен в этом, но у "Спартака" всегда есть возможности бороться за первое место", - сказал Семин.

Каттани 40 лет, ранее он возглавлял отдел скаутов французского ПСЖ, работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров на счету команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.