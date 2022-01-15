Рыбус: новый тренер сборной Польши по футболу определится в ближайшие дни

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Имя главного тренера сборной Польши по футболу будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам защитник сборной Польши и московского "Локомотива" Мацей Рыбус.

Португалец Паулу Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши в декабре 2021 года. Ближайший матч команда проведет 24 марта в Москве против сборной России в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре.

"Сегодня или завтра назовут имя главного тренера. Я уже знаю, но не могу сказать, вы узнаете позже. Помешает ли это подготовке к стыкам? Надеюсь, нет", - сказал Рыбус.

"Думаю ли я о контракте с "Локомотивом"? Я думаю о сборах, а там посмотрим", - добавил защитник.

Рыбусу 32 года, он выступает за "Локомотив" с 2017 года. За команду поляк провел 127 матчей, забил три гола, отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с клубом заканчивается 30 июня. В составе сборной Польши Рыбус сыграл 66 матчей, забил два гола, отдал 14 результативных передач.

"Локомотив" занимает шестое место после 18 туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 28 очков. Следующий матч команда проведет в гостях 27 февраля против "Краснодара".