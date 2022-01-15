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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Магкеев рассказал о сроках возвращения после травмы

По словам защитника, ожидать возвращения в общую группу можно в апреле
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Станислав Магкеев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Станислав Магкеев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев может вернуться в общую группу футболистов в апреле. Об этом он сообщил журналистам.

Футболист получил травму в конце сентября в матче девятого тура чемпионата России против "Химок" (0:0) после столкновения с нападающим соперника Кемалем Адеми. Последующее обследование выявило разрыв крестообразной связки колена.

"Я только буду приступать к беговой работе. Врачи говорят, что возвращения в общую группу можно ожидать в апреле", - рассказал футболист.

Магкееву 22 года, в текущем сезоне он принял участие в восьми матчах в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Маркуса Гисдоля проведут на выезде против "Краснодара" 27 февраля.

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