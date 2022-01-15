СМИ: футболиста "Олимпиакоса" Рубена Семеду избили рядом с его домом в Греции

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Трое неизвестных избили дубинками 27-летнего португальского футболиста греческого клуба "Олимпиакос" Рубена Семеду. Об этом сообщил в субботу греческий телеканал ЭРТ-1.

По сообщению полиции, трое мужчин в масках устроили в пятницу вечером засаду Семеду и его другу у дома защитника "Олимпиакоса". Они напали на Семеду и его друга, избили их дубинками и скрылись. Прибывшие по вызову полицейские доставили пострадавших с кровоточащими ранами и синяками в полицейское управление афинского приморского пригорода Глифада, а затем в больницу.

Полиция начала розыск преступников и изучает мотивы нападения, а также выясняет, имеет ли оно какое-либо отношение к ряду инцидентов, к которым был причастен Семеду.

В прошлом году португальского защитника "Олимпиакоса" привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. 30 августа 2021 года Семеду был арестован в Афинах по обвинению в групповом изнасиловании, выдвинутом 17-летней девушкой после ночной вечеринки в городке Оропос. Полиция тогда арестовала и второго мужчину, который обвинялся в том, что он привел девушку в дом Семеду. Через несколько дней футболист был освобожден из-под стражи после уплаты залога в размере €10 тыс. и с ограничительными условиями.

4 января 2021 года Семеду был арестован в Глифаде за избиение девушки, с которой он жил. Она сообщила об этом в местное отделение полиции. Против футболиста было возбуждено уголовное дело о домашнем насилии.

"Олимпиакос" является самым титулованным клубом Греции: 46-кратный чемпион, 28-кратный обладатель кубка страны.