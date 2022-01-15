Окончательный состав олимпийской сборной России по фристайлу будет объявлен до 21 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по фристайлу, который примет участие в Олимпиаде, станет известен до 21 января. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

"Окончательный состав станет известен до 21 января. У нас пять дисциплин, все будут готовиться в разных местах. Сборная по акробатике будет готовиться к Играм в Ярославской области, сборная по ски-кроссу - в Челябинской области, команды в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр" - в Италии, сборная по хафпайпу - в Швейцарии, команда по могулу - в Финляндии", - сказал Курашов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.