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ATP

Теннисист Карацев обыграл Маррея и стал победителем турнира ATP в Сиднее

Россиянин завоевал третий титул ATP в карьере
Аслан Карацев EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 15 января. Россиянин Аслан Карацев обыграл британца Энди Маррея в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. 28-летний Карцев выиграл свой третий трофей под эгидой ATP, ранее он становился победителем турниров в Дубае (2021) и Москве (2021).

34-летний Маррей выступал в финале турнира ATP впервые с октября 2019 года, тогда британец обыграл швейцарца Стэна Вавринку в финале турнира в бельгийском Антверпене.

Карацев занимает 20-е место в рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. В составе сборной России Карацев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса 2021 года. На Олимпийских играх в Токио россиянин в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Маррей располагается на 135-м месте в мировом рейтинге, на его счету 46 побед на турнирах под эгидой АТР. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса, на его счету также серебро Игр в миксте.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет $521 тыс.

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