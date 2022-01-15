Российский биатлонист Пащенко стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 15 января. Россиянин Петр Пащенко занял третье место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье.

Победителем стал француз Эмильен Клод, показавший на дистанции 10 км результат 24 минуты 35,8 секунды и допустивший один промах. Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен (отставание - 15 секунд; 3 промаха). Пащенко отстал от победителя на 17,5 секунды с одним промахом.

Россиянин Василий Томшин стал пятым (+23,2; 2), Дмитрий Иванов - седьмым (+30,5; 1), Михаил Первушин - десятым (+47,8; 2), Никита Поршнев - 19-м (+1.20,6; 3), Ильназ Мухамедзянов - 21-м (+1.24,7; 5).

Мужской спринт должен был состояться 14 января, однако его перенесли из-за сильного ветра. Гонку преследования у мужчин, которая была запланирована на 15 января, по этой же причине отменили.

Пятый этап Кубка IBU завершится в субботу.