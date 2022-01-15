Валиева и Трусова допустили падения на заключительной тренировке на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Фигуристки сборной России Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова провели заключительную тренировочную сессию перед произвольной программой предолимпийского чемпионата Европы в Таллине.

После короткой программы лидирует Валиева, набравшая 90,45 балла и обновившая свой же мировой рекорд. Второй идет бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - россиянка Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова занимает четвертое место (69,05).

Валиева начала прогон с падения на четверном сальхове, сделала "бабочку" на тройном акселе, выполнила каскад из четверного и тройного тулупов, тройной тройной риттбергер, допустила степаут на четверном тулупе, а также справилась еще с двумя каскадами - тройной флип-ойлер-тройной сальхов и тройной лутц-тройной тулуп. После прогона программы фигуристка выполнила все прыжки еще раз, но уже без музыки, после чего последней покинула лед.

Трусова тоже не обошлась без падений, фигуристка не справилась с четверным лутцем, но ей удались четверной сальхов, тройной флип, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, четверной тулуп и еще два каскада - из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройного лутца-ойлера и тройного сальхова.

Щербакова четверные прыжки в прогоне не сделала - "бабочка" на флипе, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа ойлера и тройного сальхова.

Женщины представят произвольные программы 15 января.