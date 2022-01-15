Россиянка Сергеева заняла третье место на чемпионате Европы по монобобу

ТАСС, 15 января. Российская бобслеистка Надежда Сергеева стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который проводился в рамках этапов Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Санкт-Морице.

Победу на заключительном этапе Кубка мира одержала американка Кейли Хамфрис, показав результат 2 минуты 22,27 секунды. Второй стала ее соотечественница Элара Майерс-Тейлор с отставанием 0,04 секунды. Тройку лучших замкнула канадка Аппия Синтия (+0,95). Россиянка Надежда Сергеева показала восьмой результат (+1,99), Анастасия Макарова (+2,13) - 10-й, Любовь Черных стала 14-й (+2,92).

В общем зачете Кубка мира первое место заняла Майерс-Тейлор (1 110 очков), на втором месте расположилась Хамфрис (1 052), на третьем - Синтия (1 012). Сергеева заняла седьмое место (904), Макарова - 19-е (608), Черных - 21-е (592), Алена Осипенко - 42-е (256).

Первое и второе места по итогам чемпионата Европы заняли немки Мариама Яманка и Лаура Нольта соответственно.

Сергеевой 34 года, она является победительницей чемпионата Европы 2020 года в соревнованиях двоек. Также в ее активе серебро европейского первенства 2017 года в этом же виде программы.

Майерс-Тейлор 37 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года и серебряным призером Олимпиады 2014 года, обладательницей двух серебряных и одной бронзовой наград мирового первенства в двойках, двукратной чемпионкой мира 2012 и 2013 года в смешанных состязаниях.