Футболист ПСЖ Навас заразился коронавирусом

ТАСС, 15 января. Тест на коронавирус голкипера французского футбольного клуба ПСЖ Кейлора Наваса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Также коронавирусом заразился еще один вратарь ПСЖ Денис Франки. Оба футболиста пропустят ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста", которой состоится в субботу. Вместо Наваса в заявку ПСЖ включен Лукас Лавалле.

Навасу 35 лет, в сезоне-2021/22 он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, пять игр вратарь провел "на ноль".

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. В 20 матчах клуб набрал 47 очков.