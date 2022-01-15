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Футбол во Франции

Футболист ПСЖ Навас заразился коронавирусом

Положительным также стал результат теста вратаря Дениса Франки

ТАСС, 15 января. Тест на коронавирус голкипера французского футбольного клуба ПСЖ Кейлора Наваса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Также коронавирусом заразился еще один вратарь ПСЖ Денис Франки. Оба футболиста пропустят ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста", которой состоится в субботу. Вместо Наваса в заявку ПСЖ включен Лукас Лавалле.

Навасу 35 лет, в сезоне-2021/22 он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, пять игр вратарь провел "на ноль".

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. В 20 матчах клуб набрал 47 очков.

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