Российская биатлонистка Буртасова победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU

ТАСС, 15 января. Россиянка Евгения Буртасова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходили в словацком Брезно-Осрблье.
Результат победительницы составил 28 минут 44,4 секунды, спортсменка допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Сара Андерссон (отставание 1 минута 2,2 секунды; 4 промаха), третье - норвежка Дженни Энодд (+1.07,7; 4). Россиянка Виктория Сливко заняла седьмое место (+1.31,6; 5), Лариса Куклина - 20-е (+2.37,7; 6), Наталья Гербулова - 33-е (+3.27,6; 9), Анастасия Егорова - 37-е (+3.45,7; 8), Анастасия Гореева - 38-е (+3.51,4; 7).
Буртасова лидирует в общем зачете Кубка IBU, набрав 436 очков. Второе место занимает шведка Элизабет Хёгберг (354), третье - россиянка Анастасия Шевченко (352). Гербулова идет 16-й (222), Гореева - 19-й (188), Сливко - 21-й (185), Екатерина Носкова - 32-й (137), Куклина - 34-й (130), Тамара Дербушева - 60-й (68), Егорова - 65-й (56).
Следующий этап Кубка IBU состоится в немецком Арбере с 26 по 30 января.
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