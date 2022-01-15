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Футбол во Франции

СМИ: "Марселю" запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года

Решение связано с переходом полузащитника Папа Гуйе летом 2020 года

ТАСС. 15 января. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила французскому "Марселю" регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Отмечается, что решение вступит в силу летом текущего года. "Марсель" собирается обжаловать данный вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В пятницу сенегальский полузащитник "Марселя" Папа Гуйе не попал в заявку национальной команды на матч второго тура Кубка африканских наций против команды Гвинеи (0:0). Гуйе был отстранен ФИФА на время расследования его трансфера летом 2020 года. Тогда Гуйе на правах свободного агента перешел в английский "Уотфорд", подписав пятилетний контракт, однако уже через 17 часов был продан в "Марсель".

Теперь "Марсель" обязали выплатить английскому клубу компенсацию в размере €2,5 млн, но "Уотфорд" подаст апелляцию в CAS, поскольку рассчитывает получить €10 млн.

Решение, которое вступит в силу летом 2022 года, не повлияет на текущее зимнее трансферное окно. Поэтому "Марсель" сможет зарегистрировать нападающего сборной ДР Конго Седрика Бакамбу.

Гуйе 22 года, в текущем сезоне он провел за "Марсель" 22 матча в различных турнирах, отдав одну результативную передачу. "Марсель" занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 36 очков в 19 матчах.

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