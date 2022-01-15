Фигуристы Дэвис и Смолкин считают, что в Таллине показали свой лучший прокат в сезоне

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата Европы по фигурному катанию танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин считают прокат произвольного танца на турнире в Таллине лучшим в сезоне, но к Олимпиаде в Пекине они намерены максимально улучшить его. Об этом фигуристы рассказали после выступления.

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России в Санкт-Петербурге. После турнира фигуристы, которые живут в США, остались в России. Через несколько дней они отправятся на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск.

"Очень хорошие впечатления, возможно, это был лучший прокат этого сезона. Мы еще посмотрим на видео, но, по нашим ощущениям, лучший, - рассказал Смолкин. - Рады, что смогли улучшиться по сравнению с чемпионатом России, но получили мы не столько, сколько могли бы. Могли и в концовке чуть больше добавить".

Дэвис рассказала, что фигуристы постараются показать больше эмоций в следующих выступлениях. "Я рада, что получилось хорошо выступить, - отметила Дэвис. - Будем стараться, чтобы больше эмоций было".

"Мы будем стараться улучшать все максимально к Олимпиаде. Будем рады услышать комментарии специалистов, в том числе на сборе в Красноярске, - отметил Смолкин. - Этери Георгиевна (Тутберидзе, мать Дианы Дэвис - прим. ТАСС), пока мы были в Москве, придала нам лоска, точности в движениях, в характере. Всегда полезно получить советы одного из лучших специалистов в мире".

На вопрос, могут ли фигуристы назвать Тутберидзе одним из своих тренеров, Смолкин ответил: "Пока рано так делать, не совсем по этой причине мы имеем к ней отношение".