Анфиса Резцова: российские биатлонисты блестяще отработали в эстафете на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Результат российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе внушает оптимизм перед Олимпиадой в Пекине, все спортсмены отработали блестяще. Такое мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

Ранее мужская сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова одержала победу в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге.

"Дай Бог, чтобы на Олимпиаде этот же состав так же блестяще выступил. Я бы никого не выделила, все ребята отработали блестяще. И Саша Логинов старался, несмотря на два дополнительных [патрона]. Все получилось так, как должно было, такие результаты внушают оптимизм перед Олимпиадой", - сказала Резцова.

Резцова также отметила, что подобные победы помогают спортсменам приобрести уверенность в себе.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января мужской и женской гонками преследования. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.