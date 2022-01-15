Бестемьянова надеется, что Степанова и Букин выступят в командном турнире на Олимпиаде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин должны принять участие в командном турнире на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В субботу Синицина и Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Степанова и Букин стали вторыми.

"Очень довольна, как они (Степанова и Букин - прим. ТАСС) провели эти соревнования. Видно, как они растут от старта к старту, это просто прекрасно. Конечно, они хотели быть первыми. Но окей, значит в следующий раз", - сказала Бестемьянова.

Собеседница агентства выразила надежду, что оба дуэта выступят в командном турнире на Олимпийских играх. "Очень надеюсь, что так будет", - сказала она.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что состав участников командного турнира на Олимпиаде в Пекине будет определен непосредственно перед самими соревнованиями. В командном турнире разрешены две замены после коротких программ, которые можно сделать за полчаса до начала вида.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.