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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Синицина оценила свое платье для произвольного танца

Спортсменка отметила, что она чувствует себя в нем, как пушинка
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Виктории Синициной безумно нравится платье для произвольного танца, в котором спортсменка выступала на чемпионате Европы в Таллине. Об этом она сообщила журналистам.

В субботу Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

"У меня есть еще одно платье, я его пока держу. Мне безумно нравится это белое. В нем я чувствую себя легкой, как пушинка, как летящая снежинка. Думаю, оно точно со мной поедет [на Олимпиаду]", - сказала Синицина.

Ранее Синицина и Кацалапов побеждали на турнире в 2020 году. Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019).

В субботу состоится произвольная программа в женском одиночном катании. Чемпионат Европы завершится 16 января показательными выступлениями.

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