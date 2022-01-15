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Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьев рассказал о последствиях избиения

По словам спортсмена, у него есть проблемы с речью
Дмитрий Соловьев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Соловьев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 января. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев испытывает проблемы с речью после избиения. Об этом Соловьев написал в своем Instagram.

21 декабря Соловьев был избит в центре Москвы, после нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Фигурист получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы средней тяжести. В больнице он находился на протяжении недели.

"Я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь", - написал Соловьев.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

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Фигурное катание
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