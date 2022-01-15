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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова: российские фигуристки на чемпионате Европы произвели колоссальное впечатление

Россиянки в субботу заняли весь пьедестал в женском одиночном катании
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Выступление Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине произвело колоссальное впечатление. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Россиянки в субботу заняли весь пьедестал в женском одиночном катании, чемпионкой стала Валиева, Щербакова показала второй результат, Трусова - третий.

"Девочки произвели колоссальное впечатление, и тренеры, которые их подготовили. Колоссальное!" - сказала Тарасова.

Российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине выиграли золотые медали во всех дисциплинах, повторив достижение предыдущего европейского первенства.

Российская команда заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав девять медалей. Золотые награды помимо Валиевой выиграли Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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