Щербакова рассказала о переживаниях перед произвольной программой на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова очень сильно нервничала перед произвольной программой. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Щербакова обновила личный рекорд в произвольной программе, набрав 168,37 балла, что позволило ей подняться с четвертого места на второе. Чемпионкой Европы стала Камила Валиева, третье место заняла Александра Трусова.
"Только что для себя поняла, что после финальной позы яркие положительные эмоции всегда перекрывают все, что было до этого, - сказала фигуристка. - До проката мне казалось, что это были худшие два дня в моей жизни, после прокатов поняла, все не так уж и страшно, хорошие мысли все перекрыли. После падения в короткой программе немного морально тяжело было, до соревнований я очень сильно нервничала. После короткой думала - все потеряно, я не справилась с задачей".
"Время до произвольной доживала как будто до очередного провала, возможно, мне повезло, что был день перерыва. На разминку перед прокатом я вышла очень заряженная и стала настроена только на хорошее катание. Задача каждого спортсмена в нужный момент показать все самое лучшее, у меня бывают в короткой неудачи, после которых хотелось снова вернуть уверенность. Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отвлекалась, до финальной позы каждый прыжочек, шаг контролировала, чтобы не было глупостей", - добавила фигуристка.
Щербакова подчеркнула, что контент ее программ зависит не от важности турнира, а от ее формы. "Мне всегда важен чистый прокат, если я буду готова исполнить чисто сложный набор, я это покажу. На тренировках мы пробуем разные варианты, лутц есть, но конечный вариант [программы на Олимпиаду] будет зависеть от моей формы", - заключила Щербакова.
Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января показательными выступлениями.