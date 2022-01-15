Щербакова рассказала о переживаниях перед произвольной программой на чемпионате Европы

"Только что для себя поняла, что после финальной позы яркие положительные эмоции всегда перекрывают все, что было до этого, - сказала фигуристка. - До проката мне казалось, что это были худшие два дня в моей жизни, после прокатов поняла, все не так уж и страшно, хорошие мысли все перекрыли. После падения в короткой программе немного морально тяжело было, до соревнований я очень сильно нервничала. После короткой думала - все потеряно, я не справилась с задачей".

"Время до произвольной доживала как будто до очередного провала, возможно, мне повезло, что был день перерыва. На разминку перед прокатом я вышла очень заряженная и стала настроена только на хорошее катание. Задача каждого спортсмена в нужный момент показать все самое лучшее, у меня бывают в короткой неудачи, после которых хотелось снова вернуть уверенность. Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отвлекалась, до финальной позы каждый прыжочек, шаг контролировала, чтобы не было глупостей", - добавила фигуристка.

Щербакова подчеркнула, что контент ее программ зависит не от важности турнира, а от ее формы. "Мне всегда важен чистый прокат, если я буду готова исполнить чисто сложный набор, я это покажу. На тренировках мы пробуем разные варианты, лутц есть, но конечный вариант [программы на Олимпиаду] будет зависеть от моей формы", - заключила Щербакова.

Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января показательными выступлениями.