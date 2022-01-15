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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Трусова заявила, что не придает значение своему месту на чемпионате Европы

По словам спортсменки, ей важно исполнять чисто свои программы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова не думает о занятых местах на турнире, ей неважно, что она заняла третье место на чемпионате Европы в Таллине. Об этом фигуристка заявила журналистам после выступления.

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Трусова из четырех четверных прыжков на турнире в Таллине не справилась с двумя - спортсменка сделала четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца. Трусова заняла третье место на предолимпийском чемпионате.

"Я себя хорошо чувствую, ничего мне не мешает. С каждым днем я постепенно набираю, после того как восстановилась после травмы, - заявила Трусова. - Я борюсь сама с собой и буду делать максимум. Мне неважно, какое место я займу".

На вопрос о настроении после не самого удачного проката Трусова сказала: "Оно у меня всегда нормальное. Мне хотелось бы откатать чисто короткую и произвольную программы, остальное не так важно. Как всегда буду работать дальше", .

Комментируя падения с элементов, Трусова отметила: "Лутц, возможно, не получился потому, что до этого не получился тулуп. Я шла в своем темпе, но когда упала, он сбился".

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