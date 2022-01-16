Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Овечкин забросил 25-ю шайбу в текущем сезоне и занимает второе место в списке лучших снайперов, уступая один гол немецкому нападающему "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю. На счету Овечкина 755 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ворота "Айлендерс защищал Семен Варламов, отразивший 30 бросков из 31. Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в эпизоде с голом Овечкина.

"Вашингтон" после 38 матчей набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Айлендерс" с 28 очками после 30 игр располагаются на последней, восьмой строчке. В следующем матче "Вашингтон" 16 января примет "Ванкувер", а "Айлендерс" 18 января на своем льду сыграют с "Филадельфией".

В других завершившихся матчах игрового дня "Бостон" со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Нэшвилл", а "Каролина" победила "Ванкувер" (4:1). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей.