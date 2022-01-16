Матч Кубка Испании "Бетис" - "Севилья" прервали из-за попадания предмета в голову игроку

ТАСС, 16 января. Матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу между "Бетисом" и "Севильей" прерван по ходу первого тайма из-за попадания постороннего предмета в голову игроку "Севильи". Об этом сообщает пресс-служба "Севильи".
Встреча была остановлена при счете 1:1. На гол игрока "Севильи" Папу Гомеса (35-я минута) спустя четыре минуты ответил Набиль Фекир. Во время празднования забитого мяча с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану попал посторонний предмет. Футболист упал на газон, после чего ему оказывали помощь. Через несколько минут игра была прервана.
Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022
"Бетис" и "Севилья" базируются в городе Севилья. Противостояние между этими командами является одним из самых принципиальных в испанском футболе. В 2003 году один из болельщиков "Севильи" бросился с кулаками на вратаря "Бетиса" Тони Братса. Спустя четыре года матч между командами не был доигран из-за броска с трибуны бутылки в голову тогдашнего главного тренера "Севильи" Хуанде Рамоса.