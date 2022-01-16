Матч Кубка Испании "Бетис" - "Севилья" прервали из-за попадания предмета в голову игроку

ТАСС, 16 января. Матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу между "Бетисом" и "Севильей" прерван по ходу первого тайма из-за попадания постороннего предмета в голову игроку "Севильи". Об этом сообщает пресс-служба "Севильи".

Встреча была остановлена при счете 1:1. На гол игрока "Севильи" Папу Гомеса (35-я минута) спустя четыре минуты ответил Набиль Фекир. Во время празднования забитого мяча с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану попал посторонний предмет. Футболист упал на газон, после чего ему оказывали помощь. Через несколько минут игра была прервана.