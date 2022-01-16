Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 16 января. "Филадельфия" проиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (6-я минута), Филип Хитил (51) и Крис Крайдер (54), у проигравших отличились Оскар Линдблом (12) и Кэм Йорк (51).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне он набрал 38 очков (10 шайб + 28 передач) в 34 играх. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков.

"Рейнджерс" занимают первое место в Столичном дивизионе, набрав 54 очка в 39 матчах. "Филадельфия" идет седьмой с 33 очками в 37 играх.

В следующем матче "Рейнджерс" 20 января примут "Торонто", "Филадельфия" двумя днями ранее на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".